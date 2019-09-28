شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. "صحة جدة" تتجاوب مع شكوى موظفة تعرضت للتحرش من رئيسها في العمل والان مع التفاصيل

قدمت مواطنة تعمل في المديرية العامة للشؤون الصحية بجدة، شكوى في مقطع فيديو متداول، بعد تعرضها للتحرش من قبل رئيسها في العمل، حيث طالبت بنقلها لمقر عملها السابق بالطائف.

وأكدت “صحة جدة” أنها تعاملت مع الشكوى وفق النظام، وقالت في بيان لها: “إن الموظفة تقدمت بشكواها لدى صحة جدة، ورفعت الشكوى لمحافظة جدة بطلب إحالة الموضوع للنيابة العامة.

وتابعت أنه على الفور تم العامل مع شكوى الموظفة، وإحالتها للنيابة في تاريخ 11 رمضان 1440هـ.

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ولفتت “صحة جدة” إلى أنه تم الاستجابة، لطلب الموظفة بإنهاء تكليفها وإعادتها إلى مقر وظيفتها الأساسي في صحة الطائف، مؤكدة أنها تعاملت وفق النظام مع كافة الشكاوى المتعددة التي تقدمت بها الموظفة.

يشار إلى أن الموظفة كانت قد نشرت مقطع فيديو عرفت فيه بنفسها، وقالت إنها من الطائف وتعرضت للتحرش من رئيسها في القسم في مقر عملها بجدة.

وقالت الموظفة في المقطع، إنها تقدمت شكاوى كثيرة منذ أكثر من سنة إلا أنها لم تحصل على حقها، مطالبة بإنصافها والتحقيق في الأمر من قبل الجهات المختصة.