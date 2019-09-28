شكرا لقرائتكم خبر عن السودان.. استئناف محاكمة البشير في تهم تتعلق بالفساد المالي والان مع التفاصيل

تستأنف، اليوم السبت، أيلول 28، 2019، جلسات محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، في تهم تتعلق بالفساد المالي والثراء غير المشروع، وذلك في مقر المحاكمة بمعهد العلوم القضائية والقانونية بالعاصمة الخرطوم.

وبحسب وسائل إعلام سودانية، يُنتظر أن يمثل أمام المحكمة في الجلسة، شاهدان من قناة "طيبة" الفضائية، وقوات الدعم السريع.

واستمعت هيئة محاكمة البشير في الجلسة الماضية إلى شهود دفاع من البنك المركزي السوداني، وجهاز المخابرات العامة، ووزير سابق بالرئاسة السودانية، واستجوبتهم بشأن مبالغ مالية بالنقد الأجنبي ضبطت بمقر إقامة البشير.

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وكان فريقا مشتركا من القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن، تحت إشراف النيابة العامة، قد عثر على مبلغ نقدي بثلاث عملات في منزل البشير، تصل قيمته إلى أكثر من 113 مليون دولار.

ويشمل المبلغ 7 ملايين يورو، إضافة إلى 350 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني (105 ملايين دولار)".

وكانت النيابة العامة في السودان وجهت اتهامات للرئيس المخلوع بالفساد، فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال.

وتمت الإطاحة بالبشير واعتقل في الحادي عشر من أبريل الماضي، بعد أشهر من الاحتجاجات الحاشدة على حكمه الذي استمر 30 عاما.