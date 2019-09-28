شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا.. تزايد الانشقاقات في حزب أردوغان والان مع التفاصيل

أكد أعضاء سابقون في حزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الحزب يشهد مزيداً من الانشقاقات، بعد أن خسر 840 ألفاً من أعضائه العام الماضي، ما فاقم من المشكلات التي يواجهها بعد انسحاب اثنين من الأعضاء المؤسسين بهدف تأسيس حزبين منافسين.

وقال ثلاثة من أبرز الأعضاء السابقين في الحزب، إنّ العدالة والتنمية سيستمر في خسارة الأعضاء، لأنه فقد التواصل مع قواعده الشعبية ومع المبادئ التي تأسس عليها.

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وأضاف مسؤول بارز سابق في الحزب، طلب عدم نشر اسمه: «كل يوم تقريباً يختار زملاء اضطلعوا بأدوار في الحزب منذ اليوم الأول طريقاً جديداً، اعتدنا أن نكون حزباً به قدر كبير من التشاور لكن لم يعد لذلك أثر الآن، الكثير من الأصدقاء يريدون بداية جديدة مع حزب باباجان أو داوود أوغلو».

وشهد أردوغان، سلسلة من الانتكاسات هذا العام، بما شمل ركوداً اقتصادياً تسبب في تآكل التأييد للحزب الحاكم وهزيمة مرشحيه في الانتخابات البلدية في أنقرة واسطنبول. وتسببت الهزيمة في انتخابات اسطنبول البلدية، في استقالة وزير الاقتصاد السابق علي باباجان من الحزب ودعوته إلى رؤية جديدة لإدارة البلاد.

واستقال رئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو، الذي كان في وقت من الأوقات من أقرب حلفاء أردوغان، قبل أسبوعين وقال إن الحزب فقد قدرته على حل مشكلات البلاد.