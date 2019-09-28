شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي مصري : الجزيرة تجيد لعبة صناعة الفوضى والان مع التفاصيل

أكد الإعلامي المصري وائل الإبراشي، إن قناة الجزيرة تجيد لعبة صناعة الفوضى؛ من خلال فيديوهات مزيفة تنشرها توهم بها المشاهد أن الدولة تقع.

وقال الإبراشي، خلال برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون إي"، أمس أن الفيديوهات التي صدرتها قناة الجزيرة، للمشاهد لا تعبر عن الواقع، مشيرا إلى أن الجزيرة كانت تتوقع أن فيديوهاتها ستصنع شيئا، لكن الشعب رد عليها بكل قوة اليوم وأثبت تلاحمه ضد الإرهاب.

وتابع: "الجزيرة حاولت اليوم أن تصدر للمواطنين في الداخل والخارج أن الدولة المصرية تقع وأن الناس خرجت للاحتجاج لتحقيق أهداف الجماعة الإرهابية، لكن اليوم تم نزع فتيل الجماعة شائعاتهم الكاذبة بالرد عليهم بكل قوة من خلال تماسك الشعب بجميع مؤسسات الدولة وقيادتها وشرطتها وجيشها".

وأشار إلى أن اليوم هو يوم الشهداء، وكل شهيد اليوم سيكون مرتاحا في نومه؛ لأنه استشهد من أجل أن يكون الوطن قويا ومتماسكا ومتلاحما، وهذا ما فعله الشعب اليوم بالفعل أمام العالم، وجعل جماعة الإخوان تعود لجحورها التي تـستحقـها".