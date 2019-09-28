بدرية يجسد شخصية صدام حسين في عمل هوليودى جديد 'صور'

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يجسد الفنان المصري المقيم بأمريكا سيد بدرية شخصية رئيس النظام السابق صدام حسين في عمل هوليودي يتكتم تفاصيله.
وقال بدرية في تصريح صحافي انه "لحين انتهائي من التصوير فسوف أعلن كافة التفاصيل حول العمل ككل".
وكشف أن آخر مشاركاته كانت مع النجم جاكي شان في بطولة فيلم "Vanguard" الذي يتناول موضوعا حول كيفية القضاء على الإرهاب في العالم وقد انتهى من تصويره ومقررا عرضه تزامنا مع العيد القومي للصين خلال شهر شباط عام 2020 والفيلم يشارك به الكثير من نجوم الصين المعروفين منهم يانج يانج وميا موكي.
يذكر أن شخصية سيد بدرية في فيلم "Vanguard" عربي يساعد جاكي شان في القضاء على مجموعة من الإرهابيين والإمساك برئيس عصابتهم حيث تدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن حول شركة أمنية تُدعى "فانجارد"، تمثل الأمل الأخير لمحاسب يبحث عن أمل في القضاء على الرهاب بعد استهدافه من قبل منظمة هى الأكثر دموية في العالم.
يذكر أن أول أعمال سيد بدرية في هوليوود فيلم الكوميديا "Hot Shot" عام 1986، مرورًا بعدد من الأعمال السينمائية ذات الميزانيات الإنتاجية الضخمة، منها فيلم "Iron Man" عام 2008، كما انتهى مؤخرًا من تصوير فيلم الدراما "I Am That Man" والذي لم يتم الإعلان حتى الآن عن موعد طرحه تجاريًا.
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