ستتبعها وجبات اخرى..لهذا السبب تم نقل اسود ونمور عدي صدام حسين لاربيل

اعلن مدير المحمية الطبيعية في أربيل هيريش كمال، ان سبب ارسال بغداد اسود ونمور عدي صدام حسين الى اربيل هي لوضعها ضمن محمية طبيعية بالمحافظة.

وقال كمال إن "بغداد أرسلت نمرين وأسدين ودبين وقردين لرعايتها في المحمية كدفعة أولى".

واضاف أن "إرسال هذه الحيوانات تم بالتنسيق بين محافظ أربيل وبغداد"، لافتا الى ان "دفعات أخرى ستصل تباعا".

وبحسب وسائل إعلام كردية، فإن هذه الحيوانات المفترسة كانت ملكاً لعدي صدام حسين، نجل رئيس النظام السابق.

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ومن المعروف أن عدي صدام حسين، كان مولعاً بتربية الحيوانات المفترسة، حيث كان يمتلك قطيعاً من الأسود يعيش في أحد القصور التي كان يمتلكها الأخير بالمنطقة الخضراء وسط بغداد.

وكانت لدى عدي مجموعة كبيرة ونادرة من الحيوانات، من بينها مجموعة من الأسود والأشبال، وبعد دخول القوات الأمريكية للبلاد، صادرت قوات التحالف عدداً من تلك الحيوانات، ولم تتبقَ من هذه الحيوانات سوى مجموعة محدودة من الأسود، والتي كان مصيرها هو الإيداع في حديقة الحيوان ببغداد.

وبعد إيداعها بالحديقة، سرقت هذه المجموعة من الأسود الأضواء من باقي الحيوانات، لأنها كانت ملك عدي صدام حسين، وذلك قبل أن تقرر الحكومة في بغداد نقلها إلى المحمية الطبيعية في إقليم كردستان.