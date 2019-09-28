الاستخبارات: مداهمة مخبأ لداعش في هيت يحتوي على أربعة أطنان من السي فور

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، السبت، مداهمة مخبأ لتنظيم "داعش" في قضاء هيت بمحافظة الأنبار يحتوي على أربعة أطنان من مادة "السي فور". وقالت المديرية، إن "مفارزها في قيادة عمليات الجزيرة وبالاشتراك مع استخبارات لواء ٢٩ الفرقة ٧، داهمت مخبأ يضم ٤ طن من مادة السي فور في منطقة هيت - المعسكر القديم، وهي من مخلفات داعش الإرهابي قبل التحرير".



وأضافت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن عملية المداهمة تمت بناء على "معلومات استخبارية دقيقة".



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