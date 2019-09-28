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خطأ إداري يهدد مشوار ليفربول في كأس رابطة المحترفين

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2019-09-28 | 11:38

خطأ إداري يهدد مشوار ليفربول في كأس رابطة المحترفين

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فجرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث كشفت أنّ فريق ، يواجه شبح الطرد من مسابقة كأس رابطة المُحترفين الإنجليزية، بسبب خطأ إداري أمام فريق ميلتون كينز دونز.
وكان الريدز فاز على كينز دونز بهدفين نظيفين، الأربعاء الماضي، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "إم كيه"، ضمن لقاءات الجولة الرابعة، وتأهل لدور الـ16 حيث سيواجه آرسنال.

وأوضحت الشبكة، أنّ "إدارة رابطة المُحترفين تُحقق في الأمر، وذلك بسبب مُشاركة لاعب لا يحق له المُشاركة في المباراة".


وأشارت الشبكة إلى أنّ "المسؤولين عن رابطة المُحترفين، يعتقدون أنّ ليفربول، انتهك القواعد وأشرك لاعباً لم يتم الكشف عن هويته، لا يُحق له المشاركة في المباراة".

وتنص قواعد كأس كاراباو، أنّ يحق للمنظمين، النظر في الانتهاكات المزعومة وفرض عقوبات بالغرامة أو أي عقوبة أخرى، يراها منظمو البطولة أنها مناسبة.

وكان ليفربول قد أشرك أكثر من لاعب شاب في المباراة، وهم كايم كيلهير، وريان بروستو، وهارفي إليوت، وكذلك سيب فان دن بيرج، وهيربي كين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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