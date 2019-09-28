2019-09-28 | 11:38
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وأوضحت الشبكة، أنّ "إدارة رابطة المُحترفين تُحقق في الأمر، وذلك بسبب مُشاركة لاعب لا يحق له المُشاركة في المباراة".
وأشارت الشبكة إلى أنّ "المسؤولين عن رابطة المُحترفين، يعتقدون أنّ ليفربول، انتهك القواعد وأشرك لاعباً لم يتم الكشف عن هويته، لا يُحق له المشاركة في المباراة".
وتنص قواعد كأس كاراباو، أنّ يحق للمنظمين، النظر في الانتهاكات المزعومة وفرض عقوبات بالغرامة أو أي عقوبة أخرى، يراها منظمو البطولة أنها مناسبة.
وكان ليفربول قد أشرك أكثر من لاعب شاب في المباراة، وهم كايم كيلهير، وريان بروستو، وهارفي إليوت، وكذلك سيب فان دن بيرج، وهيربي كين.
كانت هذه تفاصيل خبر خطأ إداري يهدد مشوار ليفربول في كأس رابطة المحترفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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