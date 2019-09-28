خطأ إداري يهدد مشوار ليفربول في كأس رابطة المحترفين

وكان الريدز فاز على كينز دونز بهدفين نظيفين، الأربعاء الماضي، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "إم كيه"، ضمن لقاءات الجولة الرابعة، وتأهل لدور الـ16 حيث سيواجه آرسنال.

وأوضحت الشبكة، أنّ "إدارة رابطة المُحترفين تُحقق في الأمر، وذلك بسبب مُشاركة لاعب لا يحق له المُشاركة في المباراة".



وأشارت الشبكة إلى أنّ "المسؤولين عن رابطة المُحترفين، يعتقدون أنّ ليفربول، انتهك القواعد وأشرك لاعباً لم يتم الكشف عن هويته، لا يُحق له المشاركة في المباراة".

وتنص قواعد كأس كاراباو، أنّ يحق للمنظمين، النظر في الانتهاكات المزعومة وفرض عقوبات بالغرامة أو أي عقوبة أخرى، يراها منظمو البطولة أنها مناسبة.

وكان ليفربول قد أشرك أكثر من لاعب شاب في المباراة، وهم كايم كيلهير، وريان بروستو، وهارفي إليوت، وكذلك سيب فان دن بيرج، وهيربي كين.