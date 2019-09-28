رياضة 2019-09-28 | 11:31 616 مشاهدة تتجه أنظار الجماهير العراقية، صوب ملعب الشعب الدولي، مساء اليوم، لمشاهدة مباراة الزوراء امام الشرطة في قمة مباريات الأسبوع الثاني من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.



أما فريق القيثارة الخضراء، سيحاول هو الآخر تأكيد فوزه السابق على الحدود في الجولة الأولى، كي يحافظ على نغمة الفوز في رحلة الدفاع عن لقبه بقيادة مدربه الكسندر إليتش. ويسعى فريق النوارس إلى تدارك تعادله أمام السماوة في الجولة الماضية وتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم، خاصة وهي المباراة الأولى له تحت قيادة مدربه باسم قاسم الذي سيقود الفريق خلفاً للمستقيل حكيم شاكر.أما فريق القيثارة الخضراء، سيحاول هو الآخر تأكيد فوزه السابق على الحدود في الجولة الأولى، كي يحافظ على نغمة الفوز في رحلة الدفاع عن لقبه بقيادة مدربه الكسندر إليتش. وستنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت بغداد.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. النوارس تتحدى القيثارة في قمة الشعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.