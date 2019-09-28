البشير يمثل أمام المحكمة للمرة السادسة بتهم فساد مالي

مثُل الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، السبت، أمام المحكمة للمرة السادسة على التوالي، لمواصلة محاكمته بتهم ارتكاب جرائم فساد مالي.

وبحسب ما هو معلن، فإن هيئة محاكمة البشير المنعقدة في معهد التدريب القضائي بالخرطوم ستستمع إلى شاهدين اثنين من قوات الدعم السريع وقناة طيبة الفضائية تمهيدا للنطق بالحكم.

وفي جلسة السبت الماضي، استمعت المحكمة إلى شهود دفاع من البنك المركزي السوداني، وجهاز المخابرات العامة، ووزير سابق بالرئاسة السودانية، واستجوبتهم حول مبالغ مالية بالنقد الأجنبي ضبطت بمقر إقامة المعزول.

وفي جلسة سابقة، قررت هيئة المحاكمة إسقاط تهمتين عن البشير، تتعلقان بحيازة غير مشروعة لعملات محلية، وعدم إجرائه عملية إبراء ذمة مالية خلال سنوات حكمه.

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وأبقت المحكمة على التهم المتعلقة بالثراء الحرام، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب ومخالفة قوانين النقد الأجنبي.





وبرر القاضي حينها قراره بأن النيابة لم تدرج تهمة عدم قيام البشير بإبراء ذمته المالية سنويا خلال فترة حكمه كما ينبغي، فيما أسقطت التهمة الثانية المتعلقة بحيازته نحو 6 ملايين جنيه سوداني، بناء على منشور من رئيس المجلس العسكري وقتها الفريق عبدالفتاح البرهان، والذي ألغى بموجبه أوامر الطوارئ الخاصة بتعاملات النقد المحلي.

وكانت السلطات السودانية ضبطت بمكتب البشير في القصر الرئاسي 6 ملايين يورو، و351 ألف دولار و5 مليارات جنيه سوداني.

وأظهرت قوائم صادرة عن النيابة العامة مؤخرا امتلاك الرئيس المعزول عمر البشير وعائلته لـ22 قطعة سكنية في العاصمة الخرطوم.