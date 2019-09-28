اصطفاف مصر وسقوط الإخوان.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة، تتابعون: "الجزيرة" ترفع راية الاستسلام أمام وعي المصريين، وحمدوك من الأمم المتحدة: أولويتنا تحقيق السلام في السودان، ورصد زعيم تنظيم "القاعدة في المغرب" جنوبي ليبيا، وخبير ألماني: الأسلحة المستخدمة في هجوم "أرامكو" إيرانية الصنع، وقرقاش وجريفيث يبحثان سبل الحل السياسي في اليمن، ووزير خارجية الجزائر: نرفض التدخلات الخارجية في ليبيا، وحشود تأييد السيسي في بورسعيد ودمياط تفضح منصات "الإرهابية"، ووكالات الأنباء العالمية ترصد بالصور حشود التأييد في مصر.

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كما تتابعون أيضا في عالم السياسة: "جمعة الوعي" بمصر.. اصطفاف شعبي يئد فتنة الإخوان والجزيرة، ومجلس حقوق الإنسان يمدد ولاية الخبير المستقل في السودان، وسياح الأقصر.. أنشطة ورحلات تدحض أكاذيب الإخوان، ومحمد بن زايد: حريصون على تعزيز علاقة الإمارات مع العراق، ولافروف: مكالمة ترامب وزيلينسكي جرى تضخيمها، والعراق يفتح معبر القائم الحدودي مع سوريا الإثنين المقبل، وتحقيق 5 ساعات دون تهمة.. سعودي يكشف تفاصيل احتجازه بتركيا، والسيسي واثق من الانتصار على الإرهاب بـ"جيش قوي وإرادة شعبية"، و"سقط الإخوان وبقيت مصر".. هاشتاق ينهي دعوات التحريض.

وفي الاقتصاد تطالعون: أسعار النفط عند 61.91 دولار مع سرعة تعافي الإنتاج السعودي، ومخاوف التجارة تهبط بالأسهم الأمريكية عند الإغلاق، والذهب يقلص خسائره بعد دراسة ترامب إلغاء إدراج أسهم صينية، وواردات الهند من نفط العراق عند مستوى قياسي، وإنفاق المستهلك الأمريكي يتباطأ مع استمرار ضعف استثمارات الشركات، وبيانات النمو الضعيفة تهبط باليورو أمام الدولار.

وتتناول "العين الإخبارية" بالأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث الرياضية والفنية والمتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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