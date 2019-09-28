وزير خارجية لوكسمبورغ يحث ألمانيا على تحمل مسؤولية أكبر

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن

قال وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن اليوم إنه يتعين على ألمانيا تحمل مسؤولية أكبر على مستوى السياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي عقب خروج بريطانيا من الاتحاد.

حث وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن ألمانيا على تحمل مسؤولية أكبر على مستوى السياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي عقب خروج بريطانيا من الاتحاد. وقال أسيلبورن في تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونغ" الألمانية الصادرة اليوم السبت: "مع خروج بريطانيا من الاتحاد - واستمرار كونها أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن - ستتراجع قوة الاتحاد الأوروبي على المستوى الاستراتيجي والسياسي. لذلك يقع على عاتق ألمانيا المزيد من المسؤولية بخروج بريطانيا من الاتحاد".

وذكر أسيلبورن أنه سيكون منتظراً من ألمانيا القيام بدور أكبر في السياسة الخارجية والأمنية، حيث لن يكون بالإمكان ترك فرنسا وحدها كأقوى قوة عسكرية داخل الاتحاد الأوروبي، وقال: "حتى لو كان ذلك سيصبح صعباً على الألمان نظرا لتاريخهم، فإنهم لن يتملصوا من هذه المهمة".

واعتبر وزير خارجية لوكسمبورغ الخروج الذي تسعى إليه بريطانيا من الاتحاد "خطأ فادحا"، وقال: "تريد بريطانيا أن تنقل إمبراطورية القرن التاسع عشر إلى القرن الحادي والعشرين. هذه الحسابات لن تفلح"، مضيفا أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون "ليس (ونستون) تشرشل".