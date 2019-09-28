الان تتابع أمريكا تعلن شرطها للسماح لـ”ظريف” بزيارة مندوب إيران في الأمم المتحدة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365
انتقد نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إجراء أمريكا المتمثل في منع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من زيارة مندوب إيران لدى الأمم المتحدة “مجيد تخت روانجي” الذي يرقد في أحد مستشفيات أمريكا.
جاء ذلك في منشور لعراقجي أمس الجمعة على إنستجرام، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).
كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد رفضت السماح لظريف بزيارة روانجي في مستشفى في نيويورك، حسبما أكد مسؤولون في واشنطن.
ويزور ظريف نيويورك حاليا لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتوجد قيود على تأشيرته تمنعه من الابتعاد عن مقر الأمم المتحدة.
وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية في وقت متأخر من ليلة أمس الجمعة: “وزير الخارجية ظريف يود زيارة زميل يتلقى علاج على مستوى عالمي في المستشفى. إيران اعتقلت العديد من المواطنين الأمريكيين بشكل ظالم لعدة سنوات، وتشعر عائلاتهم وأصدقائهم بالألم لعدم قدرتهم على زيارتهم”.
وأضاف المتحدث “أبلغنا البعثة الإيرانية إنه ستتم الإستجابة لطلب السفر (الزيارة) إذا أفرجت إيران عن مواطن أمريكي”.
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