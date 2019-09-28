المبعوث الأمريكي يدعو الأطراف السورية للالتزام بهذا القرار السبت 28 سبتمبر 2019 كتب الخليج 365_وكالات قال المبعوث الأمريكي الخاص للشأن السوري جيمس جيفري اليوم السبت، إنه يجب على جميع الأطراف في سوريا الالتزام بالقرار الصادر عن الأمم المتحدة رقم (2254) بشأن تعديل الدستور.

وأكد جيفري في تصريحات - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - أن الولايات المتحدة والأمم المتحدة ومجلس الأمن سيوفرون الدعم لهذه العملية، كما يجب الالتزام بالقرار (2254) بشأن عملية تعديل الدستور في سوريا. وكان جيفري قد أعلن أن مجلس الأمن الدولي سيعقد يوم الاثنين المقبل جلسة سيقدم خلالها المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسن إحاطة بشأن اللجنة الدستورية السورية.

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