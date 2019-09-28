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ترامب يستعد لمعركة عزله‎

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اليمن العربي_متابعات 0 تبليغ

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ترامب يستعد لمعركة عزله

السبت 28 سبتمبر 2019

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ترامب يستعد لمعركة عزله‎

كتب

الخليج 365_متابعات

شنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المهدد بآلية عزل هجومًا مضادًا شرسًا معولًا على حلفائه الجمهوريين، ووسائل الإعلام المؤيدة له وحسابه على تويتر، على أمل نقل مركز الاهتمام منه إلى خصمه جو بايدن.

”إننا في حرب“.. تلك الجملة التي قالها ترامب في جلسة خاصة تختزل وضع الرئيس البالغ من العمر 73 عامًا والذي يستعد لخوض أشرس معاركه حتى الآن.

ويواجه ترامب وسط حملته للفوز بولاية رئاسية ثانية، خطر عزله، وفق آلية لم يسبق للكونغرس أن استخدمها في تاريخ الولايات المتحدة سوى ضد اثنين من أسلافه.

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