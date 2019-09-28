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رئيس البرلمان العراقي يكشف عن خطة لإعادة النساء للمخيمات

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اليمن العربي_وكالات 0 تبليغ

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رئيس البرلمان العراقي يكشف عن خطة لإعادة النساء للمخيمات

السبت 28 سبتمبر 2019

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رئيس البرلمان العراقي يكشف عن خطة لإعادة النساء للمخيمات

كتب

الخليج 365_وكالات

أكد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي اليوم السبت، على ضرورة وضع خطة لاعادة جميع النساء من المخيمات، لافتا إلى أن هؤلاء النساء يتعرضن للعنف في المخيمات.

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ونقل موقع "السومرية نيوز" العراقي عن الحلبوسي قوله، في كلمة اليوم خلال المؤتمر الاسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة إن "هناك عنفا تتعرض له المرأة العراقية بمخيمات النزوح، حيث أن الأيام القادمة ستكمل اخواتنا وامهاتنا في مخيمات النزوح السنة الخامسة، وهن في العراء"، مشددا على "ضرورة وضع خطة لاعادتهن إلى ديارهن".

وأضاف أن "هؤلاء النساء غادرن أراضيهن نتيجة لحرب ضد تنظيم إرهابي حاول أن يحرق الأرض والنسل"، لافتا إلى "أهمية تعويض سيدات وذوي الشهداء الذين قدموا أرواحهم للدفاع عن العراق".

وأوضح الحلبوسي أن "نسبة الفاعلات من السيدات في البرلمان هي الأعلى".

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