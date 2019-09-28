- 1/2
- 2/2
اعتقال نجل أخ ميغان ماركل
السبت 28 سبتمبر 2019
كتب
الخليج 365_وكالات
كشف تقرير حديث لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، عن اعتقال نجل أخ دوقة ساسكس، ميغان ماركل، وتوجيه تهمة جنائية إليه؛ بعدما شوهد يتجول مرتديًا منشفة فقط في هوليوود بولاية كاليفورنيا.
ووفقًا للتقارير، اُعتقل توماس دولي 28 عامًا، نجل توماس ماركل جونيور، الأخ غير الشقيق لدوقة ساسكس، يوم الخميس؛ بعد بلاغ من أحد المارة، بأنه كان يتجول في الشارع ويصيح مثرثرًا، بينما كان لا يرتدي سوى منشفة تلتف حول خصره.
وكشفت مصادر من الشرطة لم يُكشف عن هويتها، أن ”توماس“ كان تحت تأثير المخدرات، وحاول المقاومة والهرب أثناء عملية اعتقاله، إلا أنه في نهاية المطاف، أسقطه الضباط على الأرض وسيطروا عليه، قبل احتجازه.
كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال نجل أخ ميغان ماركل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.