اعتقال نجل أخ ميغان ماركل

السبت 28 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365_وكالات

كشف تقرير حديث لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، عن اعتقال نجل أخ دوقة ساسكس، ميغان ماركل، وتوجيه تهمة جنائية إليه؛ بعدما شوهد يتجول مرتديًا منشفة فقط في هوليوود بولاية كاليفورنيا.



ووفقًا للتقارير، اُعتقل توماس دولي 28 عامًا، نجل توماس ماركل جونيور، الأخ غير الشقيق لدوقة ساسكس، يوم الخميس؛ بعد بلاغ من أحد المارة، بأنه كان يتجول في الشارع ويصيح مثرثرًا، بينما كان لا يرتدي سوى منشفة تلتف حول خصره.

وكشفت مصادر من الشرطة لم يُكشف عن هويتها، أن ”توماس“ كان تحت تأثير المخدرات، وحاول المقاومة والهرب أثناء عملية اعتقاله، إلا أنه في نهاية المطاف، أسقطه الضباط على الأرض وسيطروا عليه، قبل احتجازه.