إنقاذ 300 شخص مكبلين بسلاسل في مدرسة شمال نيجيريا

السبت 28 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365_متابعات

أنقذت الشرطة في نيجيريا أكثر من 300 رجل وصبي كانوا مكبلين بالسلاسل داخل مبنى في مدينة كادونا شمال البلاد.



فقد داهمت الشرطة أمس الجمعة المبنى الذي يضم مدرسة إسلامية بعد تلقيها بلاغا من أحد السكان بشأن وجود تحركات مشبوهة هناك.

وتظهر صور نشرتها الشرطة بعض المحتجزين وهم مكبلين بالأصفاد من كواهلهم ومعاصيهم وتظهر ندب على ظهورهم.

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وتقول وسائل الإعلام المحلية إن معظم المحتجزين كانوا من دول مجاورة مثل بوركينا فاسو ومالي وغانا.

وقد ألقت الشرطة القبض على سبعة معلمين في المدرسة يشتبه في أنهم احتجزوا الضحايا في ظروف رديئة وقاموا بتعذيبهم والإساءة الجنسية لهم.

وتحقق الشرطة الآن في سبب وكيفية قدوم هؤلاء الصبية إلى المدرسة والوقوف على حقيقة ما حدث هناك.