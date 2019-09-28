ذكر مراسل "النشرة" في حاصبيا، أنّ "قوة إسرائيليّة مدعومة بسيارتي "جيب هامر" تفقّدت الطريق العسكري بمحاذاة السياج الحدودي على طول الخط التقني، ما بين تلال الوزاني ووادي العسل، مرورًا بالغجر والعباسية".
وأوضح أنّ "عناصر الدورية كانوا يتوقّفون أحيانًا عند الباوابات الحديديّة المركّزة على هذا السياج، لتفّقد أجهزة المراقبة وكاميرات الفيديو المثّبتة عليها"، لافتًا إلى أنّه "قابله في الجانب اللبناني دوريات ونقاط مراقبة مشتركة للجيش اللبناني وقوات "اليونيفل" في نقاط قريبة ومُشرفة على السياج، لمراقبة الوضع".
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: قوة إسرائيلية تفقدت الطريق العسكري ما بين تلال الوزاني ووادي العسل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.