سقوط طفل من الطابق الرابع في كفرصارون الكورة

سقط الطفل مارك ج البالغ من العمر 10 سنوات، من الطابق الرابع في بلدة كفرصارون في ​الكورة​، وعمل مسعفو ​الصليب الأحمر​ على نقله إلى ​مستشفى​ البرجي للمعالجة وحالته حرجة.

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