اللقيس التقى ابي رميا:تصريف انتاج التفاح والتعويض على المزارعين اولوية

التقى وزير ​الزراعة​ ​حسن اللقيس​ النائب ​سيمون ابي رميا​ على رأس وفد من ​العاقورة​ وبحث معهم في دفع مستحقات ​مزارعي التفاح​ بعد الأضرار، تصريف إنتاج التفاح، تحسين جودة الادوية الزراعية، شق طرقات زراعية، وإنشاء بحيرات للري في البلدة، اضافة الى انشاء مركز للأبحاث الزراعية يغطي حاجات ​قضاء جبيل​.

وأشار ابي رميا بعد اللقاء الى أننا "نعمل مع وزير العمل لإعطاء العاقورة حقها ودورها في ​القطاع الزراعي​، واولويتنا في هذه المرحلة تأمين تصريف انتاج التفاح والتعويض على ​المزارعين​".