اللقيس التقى ابي رميا:تصريف انتاج التفاح والتعويض على المزارعين اولوية

التقى وزير الزراعة حسن اللقيس النائب سيمون ابي رميا على رأس وفد من العاقورة وبحث معهم في دفع مستحقات مزارعي التفاح بعد الأضرار، تصريف إنتاج التفاح، تحسين جودة الادوية الزراعية، شق طرقات زراعية، وإنشاء بحيرات للري في البلدة، اضافة الى انشاء مركز للأبحاث الزراعية يغطي حاجات قضاء جبيل.
وأشار ابي رميا بعد اللقاء الى أننا "نعمل مع وزير العمل لإعطاء العاقورة حقها ودورها في القطاع الزراعي، واولويتنا في هذه المرحلة تأمين تصريف انتاج التفاح والتعويض على المزارعين".
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