درويش كرّم نقيب الأطباء اثناء زيارته مستشفى تل شيحا

استقبل رئيس اساقفة ​الفرزل​ وزحلة و​البقاع​ للروم الملكيين الكاثوليك ​المطران عصام يوحنا درويش​ نقيب الأطباء في ​بيروت​ ​شرف ابو شرف​ الذي لبّى دعوة اللجنة الطبية في ​مستشفى تل شيحا​ الى لقاء حواري معه برعاية سيادة المطران درويش، وعرض معه اوضاع النقابة والأطباء.

وانتقل درويش وابو شرف الى قاعة المحاضرات في مستشفى تل شيحا حيث كان في استقبالهم رئيس اللجنة الطبية الدكتور روبير عبدايم والأطباء.

وفي نهاية اللقاء كرّم المطران درويش النقيب ابو شرف فقدّم له نسخة من ​الإنجيل​ المقدس ودرعاً تكريمياً.