أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّ "بموجب المادة 43 من القانون رقم 144 تاريخ 31 تموز 2019 المتعلّقة بتعديل رسوم السير لجميع المركبات الآليّة ورسوم التسجيل للدراجات الآليّة الصغيرة ورسوم رخص السوق، حيث تمّ تخفيض رسوم امتحان السوق ورخص السوق ورسوم السير العائدة للدراجات الآليّة الصغيرة.
وعملًا بالقرار المشترك بين وزارة الداخلية والبلديات ووزارة المالية رقم 1637 تاريخ 13 أيلول 2019 المتعلق بتعديل جدول تسعير مختلف أنواع وفئات السيارات والمركبات والدراجات الآليّة للعام 2019، بحيث جرى بموجبه تخفيض الحدّ الأدنى لتسعيرة تسجيل الدارجات الآليّة إلى حدود 500,000 ليرة لبنانية بعد أن كان يبلغ 1,000,000 ليرة لبنانية، ممّا ينعكس انخفاضًا مواز على رسوم التسجيل.
تطلب المديرية العامة من المواطنين الإسراع في تسوية أوضاع مركباتهم بصورة قانونيّة، وذلك حتى تاريخ 31 كانون الأول 2019 كحدّ أقصى، علمًا أنّ بعدها ستقوم القطعات العملانيّة بالتشدّد في قمع هذه المخالفات، وتنظيم محاضر سير بحقّ المخالفين واتّخاذ الإجراءات القانونيّة الّتي ينصّ عليها القانون".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن طلبت من المواطنين تسوية أوضاع دراجاتهم الآلية بصورة قانونية حتى نهاية العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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