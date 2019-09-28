القصيفي زار مكاتب صحيفة المستقبل الأوسترالية وقدم درعا الى رئيسها

زار نقيب محرري ​الصحافة​ اللبنانبة ​جوزيف القصيفي​ مكاتب ​صحيفة المستقبل​ الأوسترالية حيث كان في إستقباله رئيس التحرير جوزيف خوري، مدير التحرير الدكتور جميل الدويهي وأسرة ​الجريدة​. وقدم القصيفي درعا الى رئيس تحريرها خوري وزر النقابة الى الدويهي . بعد ذلك، زار القصيفي مكاتب مجلة "المديل ايست ​تايمز​" الدولية حيث قدم رئيس تحريرها كميل شلالا درع النقابة. وإستقبل القصيفي في مقر إقامته رئيس تحرير جريدة الهيرالد أنطونيوس بو رزق ثم زار الصحافي انيس غانم في منزله مطمئنا الى صحته، وقدم له درع النقابة.

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