أعلنت وزير ​الطاقة​ و​المياه​ ​ندى بستاني​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "بعد اكتمال وصول الشحنة الأولى من المعدات المخصصة لعمليات الحفر الى ​مرفأ بيروت​ اليوم يدخل ​لبنان​ مرحلة العد العكسي لحفر البئر الاستكشافية الأولى في الرقعة رقم 4".

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كانت هذه تفاصيل خبر بستاني: لبنان يدخل اليوم مرحلة العد العكسي لحفر البئر الاستكشافية بالرقعة رقم 4 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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