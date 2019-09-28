طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط

أفادت مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المدني بأن طقسا مستقرا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط.
وتوقعت ان يكون طقس اليوم قليل الغيوم مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة على الجبال بينما تبقى دون تعديل على الساحل وفي الداخل، يتحول بعد الظهر الى غائم جزئياً ويتكوّن ضباب محليّ على المرتفعات.
كما توقعت ان يكون طقس الغد غائم جزئيّاً ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة كما يتشكل الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر. أما الاثنين فيكون غائم جزئيّاً الى غائم ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة كما يتشكل الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر
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