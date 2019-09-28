جنبلاط:الاصلاح الذي ننتظره منذ باريس 3 هو الاساس وبدايته المعالجة الجدية للكهرباء

سأل رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي "من المسؤول عن ازمة ​الدولار​ في هذا الجو من تقاذف الاتهامات؟". وأكد انه "يبقى الاساس الاصلاح المنشود الذي ننتظره منذ ​باريس​ 3 وبدايته المعالجة الجدية للكهرباء".

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