شرطة الهند شددت القيود في كشمير بعد خطاب رئيس وزراء باكستان

شدّدت السلطات في الجزء الخاضع للهند من إقليم كشمير، القيود على الحركة، لمنع أيّ احتجاجات محتملة بعد خطاب ألقاه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.
ومنعت القوات الهندية الوصول إلى مركز الأعمال الرئيسي في سريناجار باستخدام الأسلاك الشائكة.
وكان قد حذّر خان في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة، من "حمّام دم" بمجرد أن ترفع الهند القيود الّتي فرضتها في كشمير"، منذ أن ألغت الشهر الماضي الحكم الذاتي الّذي حظت به المنطقة لعقود واعتقلت الآلاف.
وبعد وقت قصير من الكلمة، ترك المئات من سكان كشمير منازلهم وردّدوا الهتافات دعمًا لخان، داعين إلى استقلال كشمير.
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