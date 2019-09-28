الخارجية الاردنية: مصر أفرجت عن مواطن أردني كان محتجزا لديها

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أن "السلطات المصرية أفرجت عن مواطن أردني كان محتجزا لديها منذ ظهر الجمعة".
ولفت الناطق باسم وزارة الخارجية، السفير سفيان القضاة، في بيان صحفي الى إن "السفارة الأردنية بالقاهرة ومنذ تلقيها المعلومات حول توقيف المواطن أشرف العمري قامت بجهود واتصالات مكثفة مع الجانب المصري تكللت بالإفراج عنه".
وأوضح القضاة أن "المواطن وصل بعد ذلك إلى مبنى السفارة الأردنية في تمام الساعة الواحدة من بعد منتصف ليلة الجمعة وتم الاتصال بوجود القنصل مع ذويه وطمأنتهم".
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