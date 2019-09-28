انفجار هائل على ناقلة نفط يؤدي إلى جرح 12 بحارًا في كوريا الجنوبية









اسماء السيد - سيول: أعلنت السلطات الكورية الجنوبية أن انفجارًا هائلًا على ناقلة نفط في مرفأ كوري جنوبي أدى السبت إلى حريق انتقل إلى سفينة مجاورة وتسبب بجرح 12 بحارًا.

أدى الانفجار إلى انبعاث كرة من النار فوق ناقلة النفط ودخانًا كثيفًا. وبذل رجال الإطفاء جهودًا شاقة لاحتواء الحريق برشه بالمياه من سفينة مجاورة.

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وقال خفر السواحل إن 25 شخصا كانوا موجودين على متن ناقلة النفط التي ترفع علم جزر كايمان و21 شخصا على متن السفينة الثانية خرجوا سالمين، موضحين أن تحقيقات أطلقت لمعرفة سبب الأنفجار.

لكن فرق الاطفاء ذكرت لوكالة فرانس برس أن 12 شخصا جرحوا أحدهم في وضع حرج لإصابته بحروق من الدرجة الثالثة، حسب السلطات.

وتسعة من الجرحى من كوريا الجنوبية بينما لم تعرف جنسيات الآخرين. ولم يعرف على الفور ما إذا كان الجرحى على متن ناقلة النفط أو على متن السفينة الثانية التي امتدت إليها النيران.

