إلقاء القبض على «قاتل نساء» في جوتنجن الألمانية

تمكنت الشرطة الألمانية، مساء الجمعة، من إلقاء القبض على قاتل نساء محتمل في مدينة جوتنجن بولاية سكسونيا السفلى الألمانية.
وقالت متحدثة باسم الشرطة إن الرجل / 52 عاما/ قبض عليه مساء الجمعة أمام مطعم للوجبات السريعة في المدينة الواقعة شمال ألمانيا.
وأضافت المتحدثة أن أحد الشهود تعرف على المشتبه فيه عند الساعة العاشرة وخمسين دقيقة مساء بالتوقيت المحلي وأبلغ الشرطة التي تمكنت من التغلب عليه والقبض عليه.
يرجح أن هذا الرجل قتل يوم الخميس إحدى معارفه على قارعة الطريق في جوتنجن وجرح امرأة أخرى جرحا غائرا.
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