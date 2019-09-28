شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحكيم عبد الناصر فى ذكرى رحيل الزعيم: عاش ومات من أجل الشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس عبد الحكيم جمال عبد الناصر، إن الشعب المصرى، والعالم العربى حرص على المشاركة فى إحياء الذكرى الـ 49 للراحل جمال عبد الناصر، كونه عاش ومات من أجل الشعب، واليوم نشاهد الشعب الأصيل الذى وقف أمس كى يحمى ثورته من أعدائه الذين يريدون هدم استقرار الدولة المصرية.

وأضاف نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر فى تصريحات صحفية خلال تواجده داخل ضريح الزعيم جمال عبد الناصر، أن أعداء عبد الناصر تآمروا عليه وحاولوا اغتياله، ولكن فى هذا اليوم يمر 49 عاما على وفاته، ونقول أن الشعب استطاع أن يفرز من أمامه، ويفرق بين الوطنى والمخلص و الخونة والعملاء، وكل كاره لهذا الشعب.

وأشار المهندس عبد الحكيم عبد الناصر، إلى أن العام القادم سيكون الذكرى ال 50 لوفاة الراحل جمال عبد الناصر وهو الأمر الذى يتطلب تجهيزات خاصة لإحياء الذكرى القادمة مثل إحياء مئوية الراحل، متابعا: عبد الناصر رفض أن يكون مجرد ذكرى لأنه حاضر ومستقبل، ونرى أنه غاب بجسده، ولكن فكره ومبادئه وحبه للوطن يعيش معنا.

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واستطرد نجل الزعيم جمال عبد الناصر: "كل مشروعات التنمية خلال الـ 5 سنوات الماضية تذكرنا بالراحل عبد الناصر، وأقول أن أحلامه التى حاول أعدائه كسرها الفترة الماضية تتحقق مرة أخرى، ومكانة مصر تعود إلى مكانها الطبيعى وتأخذ موقعها فى رياده القارة الإفريقية، مع عودة التحالف مع الصين وروسيا، وهو ما وضح فى الزيارة الأخيرة للرئيس السيسى إلى نيويورك للمشاركة فى الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث كان محط أنظار الجميع ومركز اللقاء بين قادة العالم".

وأردف المهندس عبد الحكيم عبد الناصر ، أنه كلما ازداد الأعداء سعار والهجمة تزيد ضد مصر يعنى اننا تسير فى الطريق الصحيح .