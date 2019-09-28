شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مباشر قطر يكشف التاريخ الأسود لقناة الجزيرة سلاح "الحمدين" الخفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى تقرير جديد لموقع "مباشر قطر"، سلط الضوء على المخططات التى يقوم بها القنوات القطرية، والنظام القطرى، من خلال ترويج إعلام قطر الأكاذيب ضد مصر، وذلك منذ 2011 ، باستخدام الوسائل الإعلامية.

وأضاف التقرير، أن قناة الجزيرة، كانت تخطط منذ 2011، إلى الهجوم والحملات الشرسة ضد الدولة المصرية، والعمل بكافة الإمكانيات بهدف استهداف وتدمير الدولة المصرية، ولكن لم تنجح هذه القناة القطرية فى مخططها ضد مصر والدول العربية.

وكشف التقرير، أن القناة القطرية، حاولت بث الأكاذيب من خلال استخدام صور ومواد مصورة قديمة، وعرضها على أنها تظاهرات للشعب المصرى، إلا أن كل هذه الأمور كشفت أمام الشعب المصري، ومعرفة حقيقة هذه القناة القطرية.

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