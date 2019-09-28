شكرا لقرائتكم خبر عن سياسيون ومواطنون يتوافدون على ضريح "عبد الناصر " لإحياء ذكرى رحيله.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وقال "بكرى " أن ذكرى رحيل الزعيم "عبد الناصر " يأتى ومصر لا تزال تواجه التحديات من قوى التآمر الخارجى، وسيذكر التاريخ أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، هو الذى أقام متحف الزعيم جمال عبد الناصر، وسيفتتح متحف قيادة الثورة قريبا، مشيرا إلى أن هناك حاجة للاصطفاف الوطنى التى تواجه مصر من تحديات تعمل عليها قوى الشر، وهى ما واجهت المشروع الناصرى، كما أننا نحتاج إلى التضامن العربى والوحدة العربية، لمواجهة أعداء الوطن والأمة العربية.

وتمر اليوم ذكرى رحيل الرئيس جمال عبد الناصر، الذى توفى يوم 28 سبتمبر من عام 1970، وتولى السلطة من 1956 إلى وفاته، وهو أحد قادة ثورة 23 يوليو .