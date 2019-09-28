شكرا لقرائتكم خبر عن النائب شكرى الجندى يحدد 5 قوانين على رأس الأجندة التشريعية للبرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء شكرى الجندى، عضو لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن هناك عدد من التشريعات الملحة والضرورية التى يجب أن تكون على رأس الأجندة التشريعية فى دور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب.

وأضاف "الجندى"، أنه على رأس هذه التشريعات، قانون الأحوال الشخصية، وقوانين العمل والإجراءات الجنائية والإدارة المحلية، وقانون تنظيم الفتاوى.

وأشار النائب شكرى الجندى إلى أن هناك حاجة ملحة إلى تعديل شامل لقانون الأحوال الشخصية لحل المشكلات الأسرية، والحفاظ على تماسك الأسرة المصرية والروابط والعلاقات الأسرية.

وأوضح أن قانون الإدارة المحلية من التشريعات المهمة ليس فقط بسبب إجراء انتخابات المجالس المحلية، ولكن لأنه متعلق بتحقيق التنمية فى المحافظات وتطبيق نظام اللامركزية، وبالتالى المساهمة فى مكافحة الفساد والقضاء على البيروقراطية.

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وشدد على أهمية قانون الإجراءات الجنائية لتحقيق العدالة الناجزة وتطوير منظومة التقاضى، وأهمية قانون العمل لدعم الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وتشجيع الشباب على العمل فى القطاع الخاص، وقال إن قانون تنظيم الفتاوى العامة تأتى أهميته فى مواجهة الفتاوى المتطرفة والشاذة.