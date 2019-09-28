"محلية البرلمان" تجهز لعقد جلسة لبحث آليات الإصلاح الإدارى فى المحليات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد جلسة خلال الفترة المقبلة لمناقشة خطة الإصلاح الإدارى فى المحليات.
وأضاف "السجينى"، أنه تم التوافق مع وزارة التخطيط على عقد جلسة لمناقشة تفاصيل خطة الإصلاح الإدارى، فيما يخص وحدات الجهاز الإدارى فى المحليات، وما يتعلق بتطوير وهيكلة الجهاز الإدارى فى الوحدات المحلية، والقضاء على أى خلل وترهل.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أن الإصلاح الإدارى هدف منشود للجميع سواء السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية، وخطة الإصلاح تستهدف وجود جهاز إدارى كفء وفعال.
وأكد السجينى أن الإصلاح الإدارى يحتاج لإرادة قوية من الجميع، وهذا ملموس من خلال الخطوات الجادة من الحكومة لتنفيذ وتحقيق خطة الإصلاح.
جدير بالذكر أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عقدت جلسة الأربعاء، استمعت خلالها لممثلى الحكومة عن تفاصيل خطة الإصلاح الإدارى، وذلك بناء على طلب وزارة التخطيط، التى طلبت لقاء أعضاء اللجنة لشرح برامج مشروعات الإصلاح الإدارى، بحضور الدكتورة غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى.
وتستهدف رؤية الإصلاح الإدارى وجود جهاز إدارى كفء وفعال يتسم بالحوكمة، ويعظم موارد الدولة ويحسن إدارتهاة، ويتسم النزاهة والشفافية، والخضوع للرقابة والتقييم والمساءلة، وتقديم خدمة مميزة وسهلة وبسيطة.
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