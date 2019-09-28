شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين: غرفة عمليات النقابة لم تتلق سوى شكوى واحدة طوال اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين أن غرفة العمليات المشكلة بالنقابة لمتابعة وتسهيل أداء الزملاء الصحفيين لمهام عملهم في التغطية الصحفية اليوم الجمعة، قد أنهت مهمتها الساعة التاسعة مساء اليوم.

وأضاف رشوان فى بيان له أن الغرفة لم تتلق أية شكاوى من الزملاء أثناء تأدية عملهم اليوم، باستثناء واحدة تتعلق بالزميل محمد الشاهد عضو النقابة تخص عمله مع القناة الفرنسية الثانية كمراسل لها معتمد لدى الهيئة العامة للاستعلامات،متابعا :"وتعلق الأمر بعدم حمل الزميل للتصريح القانوني بالتصوير الصادر له من "الاستعلامات" مما أدى لاسيتقافه لمدة ساعتين، إلى أن أرسلت "الاستعلامات" التصريح للسلطات، فتم الإفراج عنه وواصل عمله".

ووجه ضياء رشوان الشكر لأعضاء مجلس النقابة الذين تشكلت منهم الغرفة على ما بذلوه من جهود لمتابعة ورعاية زملاءهم أثناء تأدية عملهم، وهم حسين الزناتي وعمرو بدر و أيمن عبدالمجيد ومحمود كامل وحماد الرمحي،كما وجه الشكر لمحاميي النقابة وإدارييها الذين عاونوهم في مهمتهم.