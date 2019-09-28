شكرا لقرائتكم خبر عن النائب يحيى كدوانى: "الإرهابية" تروج أكاذيبها على صفحات السوشيال المأجورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء يحيى كدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن جماعة الإخوان تمتلك مئات الآلاف من الصفحات عبر السوشيال ميديا، والتى يتم توظيفها فى ترويج الأكاذيب والادعاءات والشائعات، والترويج لهذه الصفحات بشكل كبير، من خلال الاعتماد على الإعلانات المدفوعة لمواقع التواصل الاجتماعى.

وشدد كدوانى، على أن الجماعة تحصل على دعم كبير من الخارج لتنفيذ مخططاتها فى الداخل معتمدة فى ذلك على "السوشيال ميديا" كسلاح رئيسي لها فى إثارة البلبلة، وإيهام الشارع المصرى، بأن هناك حالة عدم استقرار فى الشارع، ومحاولة للوقيعة بينه وبين قوات الأمن باللعب على ملف حقوق الإنسان.

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وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن التنظيم يسعى دائما وأبدا إلى الترويج لأكاذيبه من خلال طرق عديدة، واستخدام كل الوسائل التى تواكب العصر من خلال دعم كبير يقدم لهم من التنظيم الدولى فى الخارج، لمحاولة النيل بالدولة المصرية، وهو مخطط لابد من الانتباه لمثل هذه الأمور التى تسعى لها ، قائلا "الجماعة تعمل حاليا على نقل حروبها عبر الواقع الافتراضى والفضاء الإلكترونى من خلال نشر الأكاذيب والشائعات عبر مواقع السوشيال ميديا ،وهو ما يؤكد مدى خطورته مستغلة فى ذلك فكرة "المكلمه" المتداوله داخل هذه المواقع، والتى تساعد على بث الشائعات.. وكل هذه الأمور تدفق لها ميزانيات ضخمة والهدف هو خبيث من أجل العبث بالدولة المصريه ".

وعبر "كدوانى" على ثقته بأن كل مواطن يدرك ويعى ما يبث فى مواقع التواصل الاجتماعى، من خلال حرب تقودها التنظيمات الإرهابية، وهو ما يستلزم عليه أن يتحصن بحقيقه ما تقوم به الدولة من إنجازات وطنية، وما نعمل عليه من أجل استقرار مصر.