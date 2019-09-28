شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامى سعودى يفضح الجزيرة: تلقت مكالمات من أشخاص بالخارج على أنها من مصريى الداخل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى السعودى، محمد الشقا، أن احتفالات المصريين اليوم فى المنصة كان صادما ومفاجئا لجماعة الإخوان وقنواتها وقناة الجزيرة القطرية، والنظام القطرى، مشيرا إلى أن تلك القنوات الإخوانية سعت بكافة الطرق نحو تزييف وعى.
وكشف الإعلامى السعودى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أساليب قنوات الإخوان وقناة الجزيرة فى تزييف صور المظاهرات، قائلا: "لاحظنا تزييف قنوات الإخوان للمظاهرات وأخذ الاحتفالات على أنها مظاهرات، فالهدف من ذلك كان تشتيت احتفالات المصريين فهذه هى طبيعتهم".
وتابع محمد الشقا: "قناة الجزيرة القطرية كانت تتلقى مكالمات من خارج مصر على أنها من داخل مصر ويوصفون لهم شكل المظاهرات رغم أنهم يتواجدون خارج مصر".
ولفت الإعلامى السعودى، إلى أن هذا الاحتفال العظيم الذى ظهر عليه المصريين أكد تلاحم الشعب المصرى مع قيادته السياسية.
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