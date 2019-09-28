كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النواب الأمريكي يستدعي بومبيو بشأن وثائق أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم الديمقراطيون في مجلس النواب الامريكي الذين يتابعون التحقيق في قضية إقالة ضد الرئيس دونالد ترامب في تحقيقهم، واصدروا استدعاء لوزير الخارجية مايك بومبيو لوثائق تتعلق بالاتصال بالحكومة الاوكرانية.

وبعد شكوى من المخبرين من أن ترامب، طلب تأييدًا سياسيًا من الرئيس الأوكراني يمكن أن يساعده في إعادة انتخابه، ويحقق المشرعون في مخاوف من أن تصرفات ترامب قد عرّضت الأمن القومي وسلامة الانتخابات الأمريكية للخطر.

كما حددت لجان الشؤون الخارجية والاستخبارات والرقابة التابعة لمجلس النواب ترشيحات خمسة مسؤولين في وزارة الخارجية خلال الأسبوعين المقبلين، بمن فيهم كورت فولكر، مبعوث ترامب إلى أوكرانيا. بينما استقال فولكر من منصبه يوم الجمعة، وفقا لمصادر مطلعة على المسألة.

وسبب استقالة فولكر لم تُعرف على الفور. ولم ترد وزارة الخارجية على الفور على طلب للتعليق على استدعاء أو استقالة فولكر.

وأعلنت اللجان عن استدعاء بعد أن أخطأت إدارة ترامب مهلة الخميس لتقديم الوثائق والمعلومات حول الاتصالات مع المسؤولين الأوكرانيين، وكذلك مكالمة هاتفية في 25 يوليو بين ترامب والرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي".

هذه الدعوة أساسية في التحقيق في قضية المساءلة التي أعلنتها نانسي بيلوسي، رئيسة المجلس الذي يقوده الديمقراطيون هذا الأسبوع.

وألقت لجنة التحقيق في قضية المساءلة الضوء على رئاسة ترامب بعد أشهر قليلة من خروجه من الظل من خلال تحقيق المستشار الخاص روبرت مولر في ما إذا كان قد تواطأ مع روسيا في انتخابات عام 2016.

وكان رد فعل ترامب غاضبًا على التحقيق في قضية المساءلة، بحجة أنه لم يرتكب أي خطأ، واتهم الديمقراطيين بإطلاق "مطاردة ساحرة" ذات دوافع سياسية.

أيد أكثر من 300 من مسؤولي الأمن القومي السابقين من كل من الإدارات الجمهورية والديموقراطية التحقيق في قضية المساءلة، قائلين إنهم لم يصدروا حكمًا مسبقًا على النتيجة ولكنهم يريدون معرفة المزيد من الحقائق.

ونائب الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن هو المنافس الرئيسي لترامب في سباق انتخابات عام 2020 الرئاسية.

وأصدر البيت الأبيض هذا الأسبوع ملخصًا للمكالمة الهاتفية التي قام بها ترامب في 25 يوليو والتي طلب فيها من زيلينسكي التحقيق مع بايدن وابنه هانتر بايدن قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2020.

وخدم هانتر بايدن في مجلس إدارة شركة غاز أوكرانية تدعى بوريزما عندما كان بايدن في منصبه.

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ولم يكن هناك أي دليل على أن نائب الرئيس السابق استخدم منصبه لمساعدة ابنه في مسألة أوكرانيا.

وقالت وكالة التحقيق الأوكرانية لمكافحة الفساد، وإنها تحقق في التصاريح الممنوحة للشركات التي تديرها البورصة خلال الفترة 2010-2012.

وتم تعيين هنتر بايدن في عام 2014. وقالت الوكالة إنها سوف تذهب إلى أبعد من ذلك إذا ظهرت شهادة جديدة مقنعة.

وأثار المبلغين عن قلقهم بشأن التفاعلات التي أجراها المحامي الشخصي مع ترامب رودولف جولياني، الذي روج للنظريات حول أنشطة بايدن في أوكرانيا - مع المسؤولين الأوكرانيين السابقين والحاليين.

وأثارت الشكوى أسئلة حول دور جولياني في الاستعادة المبكرة لماري يوفانوفيتش، والتي كانت سفيرة الولايات المتحدة لأوكرانيا. وقال المبلغين إن فولكر وجوردون سوندلاند، والسفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي، عملوا على محاولة "احتواء الأضرار" من رحلات جولياني والاجتماعات.

وقال مصدر مطلع على المداولات أن الديمقراطيين في لجنة المخابرات بمجلس النواب يناقشون مزايا استدعاء جولياني.

وفي 4 أكتوبر، ستستمع اللجنة أيضًا إلى شهادة مغلقة من المفتش العام لجماعة الاستخبارات مايكل أتكينسون، الذي قرر أن تقرير المبلغين عن المخالفات كان ذا مصداقية.

وقبل أسبوع من دعوته إلى زيلينسكي، طلب ترامب تخصيص 400 مليون دولار كمساعدات عسكرية ومساعدة خارجية لأوكرانيا. رفع التجميد في وقت سابق من هذا الشهر.

وينفي ترامب أنه ضغط على زيلينسكي لفعل أي شيء غير لائق وقال إنه لا يستخدم المساعدات كوسيلة ضغط، ولكنه أراد التأكد من أن أوكرانيا تتخذ خطوات للتصدي للفساد.

وقال وزير الدفاع "مارك إسبير" يوم الجمعة إن تجميد المساعدات المقدمة لأوكرانيا ليس له أي تأثير على الأمن القومي الأمريكي.

وأضاف، أن البنتاجون سيقدم أي معلومات يمكن أن يقدمها للكونجرس بشأن الحادث.



وطلب الزعماء الديمقراطيون للجنتين في مجلس النواب من مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض يوم الجمعة قائمة طويلة من التفاصيل والوثائق المكتوبة بحلول الأول من أكتوبر حول قرار حجب المساعدات، قائلين إنهم قلقون من أن التأخير كان إساءة استخدام للسلطة التنفيذية. السلطة.

