كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. انفجار ناقلة نفط في كوريا الجنوبية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اندلع حريق هائل، على متن ناقلتي نفط أسفر عن إصابة تسعة بحارة في ميناء أولسان جنوبي البلاد قبل أن يتم إخماده، حسبما أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية اليوم السبت.

وذكرت الوكالة نقلا عن خفر السواحل، أن انفجارا وقع على متن ناقلة النفط "ستولت غروينلاند" التي تزن 25 ألف طن وترفع علم جزر كايمان صباح اليوم، مشيرة إلى أن 25 من البحارة كانوا على متن الناقلة وبينهم روس وفلبينيون.

وأضافت "يونهاب" أن الحريق امتد إلى ناقلة نفط أخرى كانت راسية في مكان قريب، وأنه جرى إنقاذ جميع البحارة، و21 آخرين كانوا على متن السفينة الثانية، مشيرة إلى أن تسعة بحارة أصيبوا، أحدهم في حالة خطيرة.

وأكدت القنصلية الروسية في سيؤول وجود 9 مواطنين روس ضمن طاقم "ستولت غروينلاند"، مضيفة أنها تتأكد مما إذا كان بينهم مصابون.

ارتفاع تكاليف التأمين على السفن

قالت شركات للتأمين البحري إن تكاليف التأمين على السفن التي تمر عبر الشرق الأوسط ارتفعت بنسبة 10 بالمئة على الأقل في أعقاب هجمات على ناقلتي نفط في خليج عُمان يوم الخميس مع إحتمالات لمزيد من الزيادة في التكاليف إذا تصاعدت التوترات في المنطقة.

وتسببت الهجمات في تأجيج المخاوف بشأن انخفاض تدفقات النفط الخام في واحد من أهم ممرات الملاحة البحرية في العالم، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بما يصل إلى 4.5 بالمئة.

وعلقت بعض الشركات المالكة لناقلات النفط بالفعل الحجوزات الجديدة إلى الخليج.

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واقتربت أسعار الشحن باستخدام الناقلات العملاقة التي تنقل النفط من الخليج إلى آسيا من أعلى مستوياتها في شهرين يوم الخميس عند 13 ألف دولار يوميا تقريبا، ارتفاعا من نحو 2000 دولار يوم الأربعاء.

وتحتاج كل سفينة إلى أشكال متنوعة من التأمين، بما في ذلك تغطية سنوية ضد مخاطر الحرب، بالإضافة إلى تأمين إضافي عند الدخول في مناطق عالية الخطورة.

شركات التأمين

وتقول شركات التأمين على السفن إن أضخم السفن التي تمر عبر منطقة الخليج تواجه تكاليف إضافية تصل إلى 200 ألف دولار للرحلة الواحدة التي مدتها سبعة أيام، وهو ما يقارب ضعفي التكلفة التي كانت عليها في وقت سابق هذا الأسبوع.

وقالت إحدى شركات التأمين ”لقد تغيرت الحقائق الموجودة على الأرض. إذا غرقت إحدى هذه الناقلات، سترى زيادة شاملة في قيمة التأمين ضد مخاطر الحرب“.

وأضافت قائلة ”هذه ليست الحادثة الأولى، وما نراه (في ظل ارتفاع الأسعار) يعكس الوضع المتدهور في المنطقة“.

وفي 17 مايو أيار، وسعت لجنة الحرب المشتركة لسوق لندن للتأمين قائمة المياه التي تعتبرها عالية المخاطر لتشمل سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة والخليج بعد هجمات تعرضت لها سفن قبالة الفجيرة.



