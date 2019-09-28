كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: لا أشعر بالقلق إزاء التدخل الروسي في الانتخابات الامريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الرئيس دونالد ترامب أبلغ اثنين من المسؤولين الروس في اجتماع عام 2017 بأنه لا يشعر بالقلق من تدخل موسكو في الانتخابات الأمريكية مما دفع مسؤولي البيت الأبيض إلى تقييد الوصول إلى هذه التصريحات.

وقالت الصحيفة نقلًا عن مسؤولين سابقين على دراية بالأمر، أن ملخص اجتماع ترامب البيضاوي للمكتب مع وزير الخارجية الروسي وسفيرها لدى الولايات المتحدة اقتصر على عدد قليل من المسؤولين في محاولة لمنع الكشف عن تعليقات الرئيس علنًا.

وكان هناك شكوى من المخبرين بشأن مكالمة هاتفية في يوليو الماضي حث فيها ترامب الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" على التحقيق مع المنافس السياسي الديمقراطي "جو بايدن"، وهي جوهر التحقيق الذي تجريه مجلس النواب الأمريكي في قضية عزله، والتي بدأت هذا الأسبوع.

وقال عضو في مجتمع الاستخبارات الأمريكي قدم شكوى ضد ترامب: "أن الملاحظات من المحادثات الأخرى التي أجراها الرئيس مع الزعماء الأجانب وضعت على نظام كمبيوتر عالي التصنيف في خروج عن الممارسة المعتادة في محاولة لحماية المعلومات الحساسة سياسيًا، بدلًا من الحساسة لأسباب الأمن القومي.

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وكان اجتماع ترامب مع وزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف" والسفير "سيرجي كيسلياك" يعتبران بالفعل مثيرين للجدل بعد أن علم أن ترامب كشف معلومات سرية للغاية حول عملية تنظيم داعش المخطط لها.

وحول التدخل في الانتخابات، أخبر ترامب لافروف وكيسلياك أنه لا يشعر بالقلق إزاء التدخل الروسي لأن الولايات المتحدة فعلت الشيء نفسه في بلدان أخرى، حسبما ذكرت صحيفة بوست.

وذكرت شبكة CNN، نقلًا عن أشخاص على دراية بالأمر: "أن الجهود المبذولة للحد من الوصول إلى محادثات ترامب مع الزعماء الأجانب امتدت إلى المكالمات الهاتفية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وقال كبير مستشاري البيت الأبيض "كيليان كونواي" للصحفيين: "أن إجراءات التعامل مع سجلات محادثات ترامب مع زعماء العالم قد تغيرت في وقت مبكر من فترة ولايته بعد تسرب المكالمات مع رئيس المكسيك ورئيس الوزراء الأسترالي".

