كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طائرة رئيس الوزراء الباكستاني تهبط اضطراريًا في نيويورك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هبطت طائرة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، في مطار نيويورك بسبب عطل فني طرأ عليها بعد حوالي 700 كيلومتر عن نيويورك.

وذكرت قناة "جيو تي في" اليوم السبت، أن طائرة الوفد الباكستاني الذي شارك في أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وعلى رأسه خان، قد انطلقت من مطار جون كندي مساء الجمعة، لكنها اضطرت للعودة بسبب عطل فني طرأ عليها.

ووفقا للقناة، تم اكتشاف عطل فني بسيط على بعد حوالي 700 كيلومتر عن نيويورك، فقرر الطاقم العودة إلى مطار المغادرة لتشخيص العطل وإصلاح الطائرة.

منذ أن اعترف رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، بأنه لا يزال هناك حوالي 30-40 ألف إرهابي مدرب في بلده، حذرت وكالات الأمن الهندية من هؤلاء الإرهابيين، الذين قاتلوا في بعض أنحاء أفغانستان أو كشمير، بأنهم قد يتم دفعهم إلى كشمير للقيام بعمليات غادرة.

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وحذرت وكالات الاستخبارات الهندية الآن من أن لديها معلومات تفيد بأن جيش محمد المتمركز في باكستان يخطط لاستهداف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ومستشار الأمن القومي أجيت دوفال، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا".

"جيش محمد"، هي منظمة إرهابية موصفة من قبل الأمم المتحدة، ودافعها الأساسي هو فصل كشمير عن الهند واندماجها مع باكستان. ومنذ نشأتها في العام 2000، نفذت الجماعة عدة من الهجمات في كشمير، بما في ذلك الهجوم الانتحاري على القوات الهندية في بولواما في 14 فبراير والذي أسفر عن مقتل 40 جنديًا.

ونقلت صحيفة "التايمز" الهندية عن مصادر استخباراتية زعمها أن "جيش محمد" تُعد فرقة لاستهداف "مودي" و"دوفال" للانتقام من تجريد كشمير من وضعها الخاص.

وذكرت وكالة أنباء آسيا الدولية ANI، نقلًا عن وكالات الاستخبارات، أن وحدة من جيش محمد مكونة من 8 إلى 10 إرهابيين قد تحاول تنفيذ هجوم انتحاري على قواعد سلاح الجو في جامو وكشمير وحولها.



