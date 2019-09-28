الأمير البريطاني هاري يلتقي بالرئيس الأنجولي

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من المقرر أن يلتقي الأمير هاري البريطاني اليوم السبت بالرئيس الأنجولي جواو لورينكو في لواندا مع اقتراب الأسبوع الأول من جولة عائلته في جنوب إفريقيا.

وصل هاري وزوجته ميغان وابنهما أرشي البالغ من العمر أربعة أشهر إلى جنوب إفريقيا يوم الاثنين في أول جولة خارجية لهما كعائلة، وتضمنت ارتباطات تشمل زيارات إلى بلدات فقيرة واجتماع مع ديزموند توتو الحائز على جائزة نوبل للسلام.

ولكن هاري سافر بمفرده إلى أنجولا، حيث زار مشروعًا لإزالة الألغام تم عرضه في بعض أشهر صور والدته الراحلة، الأميرة ديانا.

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واليوم السبت، سوف يجتمع مع لورنسكو في الصباح في القصر الرئاسي، قبل زيارة مستشفى لرؤية عمل مشروع بقيادة السيدة الأولى، آنا دياس لورينكو.

ويركز المشروع على منع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز من الأمهات إلى أطفالهن في بلد تؤدي فيه معدلات الخصوبة المرتفعة والشباب الصغار والوعي إلى رفع معدلات الإصابة.

ويوم الأحد سينتقل الأمير إلى ملاوي، في أول زيارة رسمية له، على الرغم من أنه زار البلاد عدة مرات في الماضي.

