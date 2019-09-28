كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المتظاهرون في هونج كونج يخططون لبناء جدار لينون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كان المتظاهرون المؤيدون للديمقراطية في هونج كونج يخططون لإعادة بناء "جدران لينون" للكتابات المناهضة للحكومة اليوم السبت في الذكرى الخامسة لحركة الشوارع "المظلة" التي أغلقت المدينة التي تحكمها الصين منذ أسابيع.

ومن المقرر عقد سلسلة من الاحتجاجات المؤيدة والمناهضة لبكين قبل الذكرى السبعين لجمهورية الصين الشعبية يوم الثلاثاء، بما في ذلك في قنصلية بريطانيا المستعمرة السابقة.

وهاجم المتظاهرون المناهضون للحكومة الهيئة التشريعية، مكتب الاتصال الرئيسي في بكين، واحتلت المطار، وألقوا قنابل حارقة على الشرطة، ودمروا محطات المترو وأشعلوا حرائق الشوارع في أكثر من ثلاثة أشهر من الاضطرابات.

وردت الشرطة بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي وطلقات حية عرضية أطلقت في الهواء.

وقال مؤيد الصين "ياو مي كوانغ" عن نشطاء خط المواجهة "إنهم ليسوا أطفالنا".

وأضافوا: "لأنه في هذا العصر، ينبغي أن يدرسوا، لا أن يركضوا إلى المطار، وأو يضربوا الناس، وضربوا الشرطة، وأهانوا الناس، هذا ليس صحيحا."

ودافع محتج مؤيد للديمقراطية ولم يذكر اسمه سوى وونغ عن استخدام العنف.

وقال: "نحن نعلم أنهم لن يستمعوا إذا ما احتشدنا بسلام لأننا لسنا على نفس المستوى".

ويشعر المتظاهرون المناهضون للحكومة بالغضب إزاء ما يرون أنه تدخل صيني زاحف في هونغ كونغ، والذي عاد إلى الصين في عام 1997 بموجب صيغة "دولة واحدة ونظامان" تهدف إلى ضمان الحريات التي لا تتمتع بها في البر الرئيسي.

والصين تنفي بشدة التدخل، واتهمت الحكومات الأجنبية، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا، بإذكاء الاضطرابات.

وناشد المتظاهرون البريطانيين قبل أسبوعين كبح جماح الصين وضمان احترامها لحريات المدينة.

وتقول بريطانيا إنها تتحمل مسؤولية قانونية لضمان التزام الصين بالإعلان الصيني - البريطاني المشترك لعام 1984، والذي يحدد ترتيب "دولة واحدة ونظامان".

وفي الوقت ذاته، تعلق آمالها على توثيق التعاون التجاري والاستثماري مع الصين، التي أصبحت منذ عام 1997 ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بعد أن غادرت الاتحاد الأوروبي في نهاية أكتوبر.

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وقد اندلعت الاحتجاجات في يونيو من خلال تشريع مخطط، كان من شأنه أن يسمح بتسليم المجرمين المشتبه بهم إلى الصين القارية، ولكنها توسعت منذ ذلك الحين إلى حركة أوسع مؤيدة للديمقراطية.

ويوم السبت هو الذكرى السنوية الخامسة لبدء احتجاجات "المظلة"، المظاهرات التي يقودها الطلاب والتي أغلقت المدينة لمدة 79 يومًا في عام 2014 والتي تدعو إلى الاقتراع العام الذي فشل في انتزاع تنازلات من بكين. من المتوقع أن يتجمع الآلاف في وسط المدينة في المساء.

وقال جوشوا وونج البالغ 22 عامًا، وهو أحد النظراء الذين يرتدي نظارة، أحد قادة تلك الاحتجاجات اليوم السبت إنه سيرشح نفسه لانتخابات المجالس المحلية في نوفمبر.

وقال للصحفيين "سوف أنضم إلى تجمع الاحتجاج الليلة، خلال عطلة نهاية الأسبوع وأيضًا في الأول من أكتوبر.

وأضاف: "لقد حان الوقت للسماح للإمبراطور شي (الرئيس الصيني شي جين بينغ) أن يدرك أن معركتنا هي الآن، إننا نقف متضامنين، ونقف كفرد واحد".

ومن المتوقع أيضًا الاحتجاجات يوم الأحد للاحتفال باليوم العالمي المناهض للاستبداد، مع تنظيم فعاليات تضامن في مدن في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك باريس وبرلين وتايبيه ونيويورك وكييف ولندن.

ولكن من المرجح أن تكون أكبر الاحتجاجات في الأول من أكتوبر، في الذكرى السنوية لتأسيس جمهورية الصين الشعبية في عام 1949.

ويخطط الناشطون لحشد حاشد من فيكتوريا بارك في منطقة خليج كوزواي الصاخبة إلى حديقة تشاتر، وهي لعبة الكريكيت في الأيام الاستعمارية، في وسط المدينة.

وتم تقليص الاحتفالات الرسمية لليوم الوطني، حيث تحرص السلطات على تجنب إحراج بكين في وقت يسعى فيه الرئيس شي جين بينغ إلى تقديم صورة للقوة والوحدة الوطنية.

وتعد جدران "لينون وولز" عبارة عن جدار آخر يوضع عليه ملصقات تدعو إلى الديمقراطية والتي ظهرت في نفق سفلي وجسور للمشاة وخارج مراكز التسوق ومحطات الحافلات والجامعات وأماكن أخرى في جميع أنحاء الإقليم.

تم هدم بعض جدران لينون من قبل النشطاء المؤيدين لبكين في نهاية الأسبوع الماضي.

