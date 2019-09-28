كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الناخبون الأفغان يتحدون الهجمات ويصوتون لصالح الرئيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحد الأفغان تهديد هجمات المتشددين والتأخير في صناديق الاقتراع للتصويت في الانتخابات الرئاسية اليوم السبت في اختبار رئيسي لقدرة الحكومة الأفغانية المدعومة من الغرب على حماية الديمقراطية على الرغم من محاولات طالبان إخراج الانتخابات عن مسارها.

ويتجه أكثر من 9 ملايين ناخب مسجل إلى صناديق الاقتراع وسط هجمات في عدة مدن.

وتم تسجيل 14 مرشحًا ولكن من المرجح أن يتنافس السباق على الرئيس الحالي "أشرف غني" ونائبه السابق "عبد الله عبد الله".

وسيلعب الفائز دورًا مهمًا في سعي البلاد لإنهاء الحرب مع طالبان وأي استئناف للمحادثات بين المتمردين والولايات المتحدة التي تم إلغاؤها في وقت سابق من هذا الشهر.

وهددت الجماعة المتشددة، التي تسيطر على البلاد أكثر من أي وقت مضى منذ الإطاحة بنظامها في عام 2001، والناخبين بالابتعاد عن الانتخابات أو مواجهة عواقب وخيمة.

ولحماية الناخبين ومراكز الاقتراع، تم نشر عشرات الآلاف من القوات الأفغانية في 34 مقاطعة.

وقال مسؤول كبير بوزارة الدفاع أن هناك هجمات متقطعة لكن العملية الانتخابية تسير على ما يرام.

وتم تسجيل حوالي 9.6 مليون شخص من أصل 34 مليون شخص في أفغانستان للتصويت لصالح واحد من المرشحين الـ 14 في حوالي 5000 مركز اقتراع ستتم حمايتها من قبل حوالي 100000 من القوات الأفغانية بدعم جوي من القوات الأمريكية.

وقالت "رويا جاهانجير"، طبيبة مقيمة في العاصمة كابول: "يتم تعريف برافادو عندما يتحلى المرء بالشجاعة للإدلاء بأصواته في أفغانستان".

وقالت جهانكير إنها وزوجها سيصوتان حتى لو كان ذلك يعني الوقوف في طوابير طويلة لساعات.

وأضافت: "نأمل هذه المرة ألا يكون هناك أي تزوير - وإلا فإن الناخبين سيشعرون بالغش مرة أخرى."

وأظهرت وسائل الإعلام صفوفًا من الرجال والنساء خارج العديد من مراكز الاقتراع، مما يشير إلى إقبال قوي في بعض المناطق.

وفي مقاطعة بلخ الشمالية، انتظر الناخبون وصول مسؤولي الانتخابات إلى مراكز الاقتراع المقامة في المدارس والكليات والمساجد وحرم المستشفيات ومراكز المقاطعات.

وأسفر انفجار في مركز اقتراع في مسجد بمدينة قندهار جنوب أفغانستان عن إصابة 14 شخصًا، وفقًا لمصدر أمني.

وفي مقاطعة فارياب الشمالية، اشتبكت القوات الأفغانية مع مقاتلي طالبان في ست مناطق، مما أجبر الناس على البقاء في منازلهم والامتناع عن التصويت.

وقالت طالبان في بيان أن مقاتليها هاجموا مراكز الاقتراع في إقليم لغمان الشرقي.

وقال مسؤولون أن أربعة انفجارات في مدينة جلال اباد الشرقية عطلت التصويت في بعض المحطات.

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وقال مسؤولون أن الانفجارات ضربت أيضا مدن كابول وغزنة وجلال اباد الافغانية.

وكثفت الجماعة المتشددة (طالبان) هجماتها على القوات الأفغانية والأجنبية عقب انهيار المحادثات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان في وقت سابق من هذا الشهر.

وأدت الغارات الجوية بقيادة الولايات المتحدة إلى تدمير مخابئ طالبان، ولكن العشرات من المدنيين الذين وقعوا في تبادل لإطلاق النار قتلوا وجرحوا في الهجمات التي وقعت هذا الشهر.

وقال دبلوماسيون غربيون في كابول: "أن الاستئناف المحتمل للمحادثات يعتمد على حجم الهجمات التي تشنها طالبان لمنع الانتخابات".

وقال دبلوماسي يشرف على الانتخابات: "لا يمكن بدء المحادثات إلا إذا مارست طالبان ضبط النفس وتسمح للناس بالتصويت".

وسيبقى أكثر من 400 مركز اقتراع مغلقًا لأنهم في مناطق خاضعة لسيطرة طالبان. وسيتم إغلاق مئات آخرين بسبب المخاوف الأمنية.

وقال "شمس الدين" أحد سكان منطقة دهادي في مقاطعة بلخ الشمالية، أن مراكز الاقتراع لم تكن مفتوحة بسبب الاشتباكات التي وقعت خلال الليل بين طالبان والقوات الأفغانية.

وعملية التصويت هي مصدر قلق آخر، وتعرضت اللجنة المستقلة للانتخابات في البلاد (IEC) لانتقادات لإصدار بيانات متناقضة وغير واضحة بشأن العمليات التي ستكون موجودة لمنع الاحتيال إذا فشلت الأنظمة البيومترية خلال ثماني ساعات من التصويت.

وأربعة من المرشحين الثمانية عشر المسجلين للتنافس على الوظيفة العليا قد انسحبوا من السباق، ولكن أسمائهم تبقى على أجهزة التصويت البيومترية.

وصل المتنافسان الرئيسيان غاني ونائبه السابق عبد الله إلى السلطة في عام 2014 بعد انتخابات متنازع عليها مريرة شابتها عملية تزوير.

وقال غني، وهو يدلي بصوته في إحدى المدارس الثانوية في كابول: "أشكر الله اليوم على أن تصويت الشعب سيساعد جمهورية أفغانستان على المضي قدمًا".

وأدلى نائبه "عبد الله بصوته" في مدرسة أخرى في كابول.

وقال: "أن التهديدات التي يتعرض لها الأبرياء لا تظهر قوة طالبان".

ولا يزال المشهد السياسي في أفغانستان ملوثًا بآثار الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في عام 2014، والتي أجبرت المجموعتين المتنافستين الرئيسيتين على تشكيل شراكة غير مستقرة.

وقالت مصادر أمنية غربية ومسؤولون أفغان إنهم طلبوا من وسائل الإعلام المحلية عدم إثارة التهديدات والهجمات، خشية أن يثبطوا التصويت.

وهذه الانتخابات هي رابع انتخابات رئاسية منذ سقوط طالبان على القوات التي تقودها الولايات المتحدة.

ونظرًا لصعوبة جمع النتائج ومقارنتها في جميع أنحاء أفغانستان، لن تكون النتائج الإجمالية معروفة قبل 7 نوفمبر.