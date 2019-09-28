كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| خدمة “كريم” لنقل الأشخاص تدخل مدينة الموصل

وسعت شركة كريم للنقل الذكي عبر المحمول خدماتها لتشمل مدينة الموصل في العراق التي مزقتها الحرب بعد عام تقريبًا من دخولها السوق العراقية في العام 2018.

فبعد عامين من استرجاع القوات العراقية للمدينة من مقاتلي تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية، يقول ممثلو الشركة إن سوق الموصل “واعدة”.

وتضيف الشركة أنها طورت نظام حجز “أخف” حيث يمكن للعملاء حجز رحلات باستخدام موقع واتساب الذي سيتم نشره قريبًا في مدينة تفتقر إلى البنية التحتية المناسبة للإنترنت والنقل. وتشمل الخطط المستقبلية أيضا تقديم خدمات سيارات الأجرة الخاصة.

وفي إطار هذا المشروع، تم تحديد حوالي 15 ألف موقع على خريطة الخدمة داخل المدينة والتي كانت في السابق غير متاحة. وتأمل كريم أن يوفر دخولها إلى السوق في الموصل فرص عمل جديدة ما سيساهم في إنعاش لاقتصاد المتعثر منذ سنوات.

ويرى السائقون والعملاء أن السلامة والأمن التي توفرها الخدمة، وخاصة للنساء، تعد قيمة مضافة، حيث يضمن السائقون الخدمة من باب بيوت الزبائن إلى غاية الوجهة النهائية.

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شركة كريم أطلقت خدماتها لأول مرة في العاصمة بغداد في يناير/ كانون الثاني 2018، وامتدت إلى البصرة، ثاني أكبر مدن البلاد ، في يونيو/ حزيران من نفس العام. هذا وتحصلت خدمات كريم للنقل الذكي عبر المحمول على ترخيص من وزارة النقل في الموصل.

وتقدر الحكومة المركزية عملية بناء الموصل بما يصل إلى 100 مليار دولار، بحسب موقع يورو نيوز.