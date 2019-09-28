كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| حمير أفغانستان وبغالها حاضرة في المشهد السياسي ونقل مستلزمات الانتخابات
التحضيرات للانتخابات الرئاسية المقررة السبت في أفغانستان تجري على قدم وساق في مختلف المدن والقرى المعزولة في البلاد، وأحيانا تلجأ السلطات المحلية المشرفة على تننظيم الانتخابات لنقل المعدات والعتاد المستخدم في هذه العملية كصناديق الانتخاب والكراسي على ظهور الحمير والبغال في المناطق المعزولة. وقرب مقاطعة بانشير ساهم المواطنون وقوات الشرطة في نقل المعدات عبر الشاحنات لأبعد المناطق.
ويتنافس في هذه الإنتخابات الرئاسية 18 مرشحا من بينهم الرئيس المنتهية ولايته أشرف غني الذي يتمتع بحظوظ كبيرة للفوز بفترة ولاية ثانية بالإضافة إلى رئيس الوزراء عبد الله عبد الله الذي يُعد أبرز منافس لغني.
وسيلعب الفائز دورا مهما في عملية تحقيق السلام مع طالبان وإحياء المحادثات بين الحركة المتشددة والولايات المتحدة التي توقفت هذا الشهر. هذا وتهدد حركة طالبان بعرقلة الانتخابات، فيما أعلنت الجارة باكستان غلق جميع المعابر الحدودية مع أفغانستان ليومين بداية من الجمعة.
وشددت السلطات من عمليات المراقبة وعززت حضور الأمن بالقرب من مكاتب الانتخاب التي يبلغ عددها حوالي 29500 مركز اقتراع موزع على المدارس والمساجد والمستشفيات والمراكز المحلية، بحسب يورو نيوز.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| حمير أفغانستان وبغالها حاضرة في المشهد السياسي ونقل مستلزمات الانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سنيار وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.