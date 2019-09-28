يستقبل الاتحاد الليبي.. حسنية أكادير يتطلع للتقدم في كأس “كاف”

يحتضن مساء اليوم السبت، ملعب أدرار بمدينة أكادير، لقاء إياب الدور 32 (1) من كأس الكونفيدرالية الإفريقية “كاف”، الذي سيجمع بين فريقي حسنية أكادير، وضيفه الاتحاد الليبي.

ويرغب الفريق السوسي في استغلال عاملي الأرض والجمهور، فضلا عن نتيجة التعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة، التي عاد بها من موقعة الذهاب، بملعب الطيب المهيري، في صفاقس التونسية، من أجل اقتناص بطاقة العبور إلى دور قبل المجموعات.

وتتطلع مكونات الحسنية، إلى البصم على مشاركة جيدة في الكأس القارية، ولما لا تجارز دور الربع، الذي بلغه الفريق الموسم الماضي، قبل أن يغادره بفضيحة تحكيمية ضد الزمالك المصري.

ويكمن عائق حسنية أكادير كون الفريق يعاني من قلة التنافسية خاصة في المباريات الرسمية، إذ خاض ثلاث لقاءات فقط، توزعت بين مباراة في البطولة الاحترافية، وأخرى في كأس العرش، ناهيك عن لقاء آخر ضمن كأس “كاف”.