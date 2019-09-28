ترامب يمنع مساعديه من الإطلاع على محاضر مكالماته مع بن سلمان

قيد البيت الأبيض، الوصول إلى نص المكالمات الهاتفية التي أجراها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع كل من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بالإضافة إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وقال مصدر، لشبكة “CNN” الأمريكية، “إنه وفيما يتعلق بالمكالمات مع ولي عهد السعودية، فإن المسؤولين الذي لهم صلاحيات للاطلاع على نصوص المكالمات التي تجري مع القادة الأجانب بصورة طبيعية، لم يروا أيا من هذه النصوص، وأن نص المكالمات لم يذع نهائيا”، واصفا إياه بأنه أمر “غير عادي” بعد مكالمة مع شخصية هامة.

وأكد المصدر أن المكالمة بين ترامب ومحمد بن سلمان، لم تحتوي على أي أسرار حساسة لها علاقة بالأمن القومي، أتت في الوقت الذي كان فيه البيت الأبيض يواجه قضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول بتركيا.

وفيما يتعلق بالاتصالات بين ترامب وبوتين، فإنه ووفقا لمسؤول سابق في الإدارة الأمريكية، قيد الوصول إليها، وليس من الواضح إن كانت هذه الإجراءات هي ذاتها التي فرضت على مكالمات بين ترامب والرئيس الأوكراني، والتي أثارت جدلا واسعا في البلاد.

ولم يعلق البيت الأبيض على موضوع تقييد الوصول إلى نصوص المكالمات مع ولي العهد السعودي أو الرئيس الروسي.